Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Spielautomaten aufgebrochen

Rastatt (ots)

Beamte des Polizeireviers Rastatt ermitteln aktuell wegen einem Einbruch in ein Lokal im 'Rheinauer Ring' und dem Aufbruch von zwei dort aufgestellten Spielautomaten. Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durch das Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu der Lokalität und brachten den Inhalt der Automaten in ihren Besitz. Sowohl der entstandene Diebstahlschaden, als auch der durch das rabiate Vorgehen verursachte Sachschaden können noch nicht abschließend beziffert werden. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker führen die Beamten des Polizeireviers Rastatt die weiteren Ermittlungen und nehmen unter der Telefonnummer: 07222 761-0 Zeugenhinweise entgegen.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell