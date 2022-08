LPI-NDH: Crash am Taschenberg

Bad Langensalza (ots) - Mit seinem Audi A3 befuhr gestern, gegen 17.20 Uhr, ein 20-jähriger Autofahrer die Straße Steinweg. Als er an der Kreuzung Poststraße, Bahnhofstraße nach links in die Poststraße einbiegen wollte, übersah er den 31-jährigen, entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten, Radfahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch sich der 31-Jährige leicht verletzte. Er kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus, konnte dieses aber noch am ...

