LPI-NDH: ERGÄNZUNG: Aktuelle Löschmaßnahmen nach Waldbrand, Ortslage Urbach voll gesperrt

Seega (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch das Vorhängeschloss eines Firmenzuganges in der Göllinger Straße auf. Auf dem Gelände drangen sie gewaltsam in einen Baucontainer ein und stahlen daraus Werkzeug und Baumaschinen im Wert von mindestens 10.000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden. ...

