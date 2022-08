Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rüttelplatten gestohlen

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte auf das Gelände der Stadtwerke, dass mittels Bauzaun gesichert war, in der Robert-Blum-Straße ein. Der oder die Täter luden auf ein Fahrzeug zwei Rüttelplatten auf. Außerdem brachen sie einen Baucontainer auf dem Gelände auf. Was hieraus gestohlen wurde, ist noch offen. Der Schaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

