Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Geparktes Auto gestreift, gibt es Zeugen?

Kehl (ots)

Rund 2.500 Euro Sachschaden ist das Resultat einer Unfallflucht am Dienstagmittag in der Rheinstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte hierbei gegen 13:30 Uhr einen am Straßenrand im Bereich eines dortigen Solariums geparkten Opel. Ohne sich als Verantwortlicher des Unfalls zu erkennen zu geben, flüchtete der Unfallverursacher. Mögliche Zeugen der Kollision oder Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug werden unter der Rufnummer: 07851 893-0 erbeten.

