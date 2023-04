Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wiehl (ots)

Am Dienstagabend (04.04.2023) kam es auf der L336 in Höhe Neuklef zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Gegen 22:30 Uhr fuhr ein 26-Jähriger die Straße in Richtung Alperbrück. In einer Kurve geriet ein entgegenkommendes dunkles Auto auf die Fahrspur des 26-Jährigen. Dabei beschädigte das dunkle Auto im Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite. Die Polizei stellte an der Unfallstelle Fahrzeugteile eines VW sicher. Das Verkehrskommissariat in Gummersbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrer bzw. zum Verbleib des Unfallfahrzeugs machen können, sich unter der Rufnummer 02261 81990 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell