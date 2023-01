POL-SU: 40 Fässer Bier aus Kühlanhänger entwendet

Sankt Augustin (ots) - Am Montagabend (30. Januar) gegen 21.55 Uhr betrat ein maskierter Mann die Tankstelle an der Frankfurter Straße in Sankt Augustin-Buisdorf. Der komplett dunkel gekleidete Unbekannte ging auf den Kassenbereich zu und hatte mutmaßlich einen griffbereiten Schraubendreher in der Hosentasche. Der rund 180 cm große Tatverdächtige trat hinter den Kassenbereich und die anwesende Kassiererin wich einige ...

