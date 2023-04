Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 48-Jähriger bei Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt

Lindlar (ots)

Am Mittwochmorgen (05.04.2023) kam zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Auto. Gegen 8.50 Uhr fuhr ein Traktorfahrer auf dem Drosselweg in Richtung Lindlar und beabsichtigte auf die Straße "Jugendherberge" abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Auto. Der 48-jährige Fahrer des Autos verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der 47-jährige Traktorfahrer verblieb unverletzt.

