POL-GM: Zwei verletzte Personen nach Unfall mit Quad

Nümbrecht (ots) - Schwere Verletzungen hat sich eine 56-jährige Frau aus Nümbrecht am Mittwochmorgen (5. April) bei einem Autounfall auf der Straße "Wasserweg" in Niederbröl zugezogen. Die 56-Jährige fuhr gegen 6.40 Uhr in Richtung Niederbröl, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Wagen mit einem Baum, rutschte eine ...

