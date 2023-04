Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 56-Jährige bei Autounfall schwer verletzt

Nümbrecht (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 56-jährige Frau aus Nümbrecht am Mittwochmorgen (5. April) bei einem Autounfall auf der Straße "Wasserweg" in Niederbröl zugezogen. Die 56-Jährige fuhr gegen 6.40 Uhr in Richtung Niederbröl, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Wagen mit einem Baum, rutschte eine Böschung hinab und kam auf einer Wiese zum Stehen. Dabei zog sich die Nümbrechterin schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in das Krankenhaus nach Waldbröl. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

