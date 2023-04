Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Beginn der Motorradsaison - Vorsicht ist besser als Nachsicht

Lindlar; Hückeswagen; Oberbergischer Kreis (ots)

Der Frühling steht vor der Garage und die Motorradsaison beginnt. Die Polizei bittet um Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein beim Fahren. Die Straßen, die durch die Landschaft des Oberbergischen führen, sind besonders beliebt bei Motorradfahrenden. Man sollte jedoch nicht außer Acht lassen, dass die kurvenreichen Straßen auch ihre Gefahren beinhalten. Zu Beginn der Motorradsaison ereigneten sich bereits zwei Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Motorrädern. Am Montag (03.04.2023) ereignete sich auf der L284 in Lindlar gegen 18:10 Uhr ein Alleinunfall eines Motorradfahrers. Der 24-jährige Kölner geriet mit seiner Yamaha kurz vor der Ortslage Breun in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verletzte sich dabei leicht und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Ein weiterer Unfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers ereignete sich ebenfalls am 03.04.2023 in Hückeswagen. Gegen 16:50 Uhr geriet ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Remscheid ins Schleudern und verunfallte im Anschluss auf der Heinrich-Schicht-Straße. Er verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde ebenfalls zwecks ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Kleine Fahrfehler können große Folgen haben. Darum bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmenden, die Straßenverkehrsordnung zu achten und dass sie stets vorsichtig fahren. Auch ihre Angehörigen und Freunde werden es Ihnen danken.

Um sich auf die Motorradsaison vorzubereiten, empfiehlt die Polizei Folgendes: - Überprüfen sie vor Fahrtantritt gründlich Ihr Motorrad

- Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung

- Nutzen sie auffällige Helme, Reflektoren oder Warnwesten

- Fahren Sie stets mit eingeschaltetem Licht, damit sie für andere Verkehrsteilnehmer besser erkennbar sind

- Vergessen Sie nicht, dass Sie als Motorradfahrer keinen Sicherheitsgurt und keine Airbags haben

Für alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gilt: Rechnen Sie verstärkt mit Motorradfahrern auf den Straßen Oberbergs und nehmen Sie aufeinander Rücksicht!

