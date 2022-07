Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag (28. Juli) gegen 15:50 Uhr auf der B54 im Bereich Rosenthal zwei Pkw-Insassen verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhren zwei Autofahrer nebeneinander die zweispurige Bundesstraße in Richtung Olpe. Dabei beabsichtigte der auf der rechten Spur fahrende Autofahrer, auf die linke Fahrspur zu wechseln. Da sich zeitgleich neben ihm der Pkw eines 22-Jährigen befand, kam es zum Zusammenstoß. Sowohl der 22-Jährige als auch seine 19-Jährige Beifahrerin kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Verkehr wurde für die Zeit der Unfallaufnahme umgeleitet. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden lag im fünfstelligen Eurobereich.

