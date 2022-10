Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Und täglich grüßt der Trickbetrüger per Mobilfunktelefon

Suhl (ots)

~ Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Polizei keine Anzeigen aufgrund eines Trickbetruges aufnimmt. Am Samstagmorgen erstattete ein 80-jähriger Oberhofer eine Anzeige, weil er ins Visier von Trickbetrüger geriet. Per Whatsapp nahmen dreiste Täter zu diesem Kontakt auf. Dem Mann wurde vorgegaukelt, dass sich sein vermeintlicher Sohn im Moment in Schwierigkeiten befindet und er finanzielle Unterstützung benötigt. Daraufhin wies der 80-jährige Mann zunächst zwei Überweisungen mit hohen Geldbeträgen durch seine Bank an. Glücklicherweise flog der Schwindel nach einem Rückruf seiner Ehefrau bei seinem echten Sohn auf. Die Transaktionen konnten in letzter Sekunde rückgängig gemacht und so ein finanzieller Schaden abgewendet werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut daraufhin, bei Geldvorderungen, welche über soziale Medien oder Telefon gestellt werden, zunächst den Absender persönlich zu kontaktieren oder sich Rat von Dritten zu holen. ~

