Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreister Dieb versucht mit Waffe zu zahlen

Suhl (ots)

~ Am Freitag den 21.10.2022 kam es zu einem spektakulären Einsatz in der REWE Filiale im Lauterbogencenter in Suhl. Hierbei verstaute ein 31-jähriger Mann Lebensmittel im Wert von 12,36 Euro in seinem Rucksack und wollte im Anschluss, ohne diese zu zahlen, den Markt verlassen. Der Mann konnte durch umsichtiges Handeln des Ladendeketiv gestellt werden. Um sich seinen Weg nach draußen zu ermöglichen, zog dieser einen nicht näher definierbaren pistolenähnlichen Gegenstand. Durch die herbeigerufenen Sicherheitskräfte des Lauterbogencenters konnte allerdings schlimmeres verhindert werden. Der Mann wurde am Boden fixiert und von der herbeigerufenen Polizei in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Schusswaffe dauern an. ~

