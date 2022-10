Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anhänger geklaut

Schweina (ots)

Ein Tandemanhänger (WAK - DI 43) mit Kippfunktion wurde am Freitag in der Zeit von 08-12 Uhr in der Katharinenstraße in Schweina entwendet. Auf dem Anhänger befand sich ein mit Blech und Plastik verkleideter Gitteraufbau. Der Wert des Anhängers beträgt ca. 3.500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell