Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Rastatt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Dienstagvormittag in der Straße "Im Wöhr". Eine 63-jährige Radfahrerin kollidierte hierbei kurz vor 11:30 Uhr bei der Einfahrt aus einem Grundstück mit einer herannahenden 51-jährigen BMW-Lenkerin und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde von den Rettungskräften zur Behandlung in ein örtliches Klinikum gebracht. Zeugenaussagen zufolge könnte mangelnde Achtsamkeit seitens der Zweiradfahrerin Ursache der Kollision gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell