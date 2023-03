Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Rollerfahrerin verletzt

Möhnesee (ots)

Auf der Linkstraße, zwischen Delecke und Körbecke, kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Frau aus Möhnesee fuhr mit ihrem Roller in Richtung Körbecke. Nach eigenen Angaben überfuhr sie einen auf der Fahrbahn liegenden Ast und kam mit ihrem Zweirad ins Schlingern. Die 33-Jährige stürzte mitsamt Roller auf die Straße. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

