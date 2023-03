Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Mittelhausen - Verkehrsunfall

Geseke (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, kam es gegen 05.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Mittelhäuser Straße, zwischen der Kreuzung der Bundesstraße 1 und der Ortseinfahrt Mittelhausen. Ein 38-jähriger Mann aus Büren fuhr mit seinem Audi in Richtung Eringerfeld. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen Baum. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der Bürener alkoholisiert war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.(dk)

