Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Eigentümer von verlorener Geldtasche soll sich im Boizenburger Fundbüro melden

Boizenburg (ots)

Die Polizei bittet den Eigentümer einer verlorenen Tasche, in der sich eine hohe Bargeldsumme befindet, diese vom Fundbüro in Boizenburg abzuholen. Die Tasche mit zahlreichen Euro-Banknoten war vor knapp zwei Wochen am 02.Dezember in einem Einkaufsmarkt der Stadt gefunden worden. Offenbar wurde sie dort vergessen bzw. verloren. Mitarbeiter des Geschäftes übergaben die Tasche anschließend der Polizei. Der rechtmäßige Besitzer konnte bislang weder ermittelt werden, noch ist der Polizei eine Verlustanzeige zu dieser Sache bekannt.

Anmerkung: Um zu garantieren, dass nur der rechtmäßige Eigentümer seinen Besitz zurückerhält, werden die genauen Umstände des Verlustes sowie das Aussehen und der genaue Inhalt der Tasche nicht genannt bzw. nicht beschrieben.

