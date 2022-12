Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW prallte gegen Haustreppe - Unfallfahrer flüchtete

Dömitz (ots)

In Dömitz hat am Dienstabend ein PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war anschließend mit dem Auto gegen die Treppe eines Wohnhauses geprallt. Der Fahrer ließ anschließend den schwer beschädigten Peugeot am Unfallort zurück und flüchtete zu Fuß. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr in der Schweriner Straße. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, waren am Unfallauto falsche Kennzeichen angebracht. Zudem war der PKW nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Der flüchtige Mann soll ca. 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110), die jetzt wegen Urkundenfälschung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum flüchtigen Fahrer.

