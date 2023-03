POL-UN: Selm - Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Unna (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten am 03.03.2023 (Fr.), gegen 09.30 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Lünerner Kirchstraße in Unna auf. Während der Tatausführung wurden sie vermutlich durch die sich in dem Haus aufhältigen Bewohnern gestört, sodass der bzw. die Täter ...

mehr