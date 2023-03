POL-UN: Schwerte - Polizei sucht zwei Beteiligte nach Verkehrsunfall auf Netto-Parkplatz

Fröndenberg (ots) - Wie bereits polizeilich berichtet, hat sich ein 20-jähriger Autofahrer am Dienstagabend (28.02.2023) in Fröndenberg einer Verkehrskontrolle entzogen und anschließend einen Hund überrollt und einen Fußgänger erfasst. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen Mendener, nicht um einen Fröndenberger. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Pressestelle Christian Stein ...

