Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Polizei sucht Eigentümer/in eines gestohlenen Fahrrads

Kamen (ots)

Ein Bürger hat am Mittwochmittag (01.03.2023) an der Georgstraße in Kamen ein unverschlossenes Fahrrad gefunden, das ersten Erkenntnissen zufolge aus einem Diebstahl stammt. Die Polizei hat das Zweirad sichergestellt und sucht nun den bzw. die Eigentümer/in.

Auffällig ist ein grüner Schriftzug oben auf der Mittelstange. Wem gehört das Fahrrad? Hinweise nimmt die Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell