Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Angebliche Zivilpolizisten rauben 20-Jährigen aus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte haben sich in der in der Nacht auf Mittwoch (28.12.2022) als Zivilpolizisten ausgegeben und einen 20 Jahre alten Heranwachsenden geschlagen und ausgeraubt. Der 20-Jährige war gegen 01.30 Uhr auf der Königstraße in Richtung Schlossplatz unterwegs, als ihn die beiden Täter ansprachen, sich dabei als Zivilpolizisten ausgaben und nach seinem Personalausweis fragten. Nachdem der 20-Jährige nicht darauf einging und weiterlief, folgten sie ihm in Richtung Kienestraße. An der Ecke Kienestraße/Königstraße drückte ihn einer der Männer an eine Hauswand, während der andere auf ihn einschlug. Dabei stahlen sie ihm unter anderem seinen Geldbeutel mit rund 400 Euro Bargeld und flüchteten anschließend über die Kienestraße und die Kronprinzstraße in die Königstraße. Beide Täter waren zwischen 175 und 180 Zentimeter groß. Einer der Männer war etwa 25 Jahre alt, hatte einen Dreitagebart und trug eine schwarze Wollmütze sowie eine schwarze Jacke. Sein Komplize war entweder mit einer roten oder einer schwarzen Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

