POL-S: Roller in Brand gesetzt - Schulfassade beschädigt

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Am Heiligabend (24.12.2022) hat an der Adalbert-Stifter-Straße ein Roller gebrannt. Gegen 04.30 Uhr entdeckte ein Passant das brennende Zweirad, das an der Hauswand einer Schule abgestellt war. Der alarmierten Feuerwehr gelang es, das Feuer schnell zu löschen, welches bereits auf die Fassade der Schule übergegriffen hatte. Durch den Brand entstand am Fahrzeug ein Totalschaden, der Schaden an der Fassade und am Fahrzeug belaufen sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

