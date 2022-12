Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Wohngebäude in Weil am Rhein

Freiburg (ots)

In einem Wohngebäude in der Lessingstraße in Weil am Rhein ist am 17.12.2022 in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen. Bewohner meldeten den Brand kurz nach 04.40 Uhr. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit Löscharbeiten am Objekt beschäftigt. Die Brandursache ist bislang unklar. Bislang sind keine Hinweise auf verletzte Personen bekannt, die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht konkret beziffert werden. Es wird nachberichtet.

