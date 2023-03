Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - versuchter Wohnungseinbruch - unbekannter Täter vermutlich bei Tatausführung gestört

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten am 03.03.2023 (Fr.), gegen 09.30 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Lünerner Kirchstraße in Unna auf. Während der Tatausführung wurden sie vermutlich durch die sich in dem Haus aufhältigen Bewohnern gestört, sodass der bzw. die Täter wahrscheinlich flüchteten, ohne die Räumlichkeiten betreten zu haben.

Wer hat etwas verdächtiges gesehen? Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 921-0.

