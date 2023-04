Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Reichental - Gebäudebrand

Nachtragsmeldung

Gernsbach (ots)

Beim Brand und bei den Löscharbeiten, der als Wohnhaus genutzten ehemaligen Gaststätte, wurden nach derzeitigen Erkenntnissen drei Bewohner und eine Polizeibeamtin verletzt. Sie mussten zur Behandlung in umliegende Kliniken gebracht werden. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK, THW und Polizei im Einsatz. Das Feuer ist zwischenzeitlich unter Kontrolle. Derzeit werden noch drei Personen vermisst. Das Gebäude kann aktuell durch die Rettungskräfte allerdings nicht betreten werden. Die Lösch- und Rettungsarbeiten der Feuerwehr Gernsbach und der umliegenden Wehren dauern an. Mitarbeiter der Stadt Gernsbach und Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes betreuen derzeit 13 evakuierte Bewohner des Anwesens. Zur Brandursache können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /ag

Ursprungsmeldung vom 13.04.2023, 04:57 Uhr POL-OG: Gernsbach, Reichental - Gebäudebrand Gegen 2:45 Uhr wurde in der Straße Süßer Winkel ein Gebäudebrand gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus im Vollbrand. Durch die Feuerwehr wird der Brand derzeit bekämpft und es konnten mehrere Bewohner gerettet werden. Der Brandort ist großräumig abgesperrt. Die Löscharbeiten dauern an. Derzeit ist unklar ob sich noch weitere Personen im Haus befinden. /ag/ks

