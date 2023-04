Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Verkehrskontrollen

Rastatt, Niederbühl (ots)

Eine Kontrollstelle in der Murgtalstraße führte am Donnerstag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17:30 Uhr zur Ahndung mehrerer Verstöße. Während bei der Kontrolle 12 Fahrzeuglenker festgestellt wurden, die sich verbotenerweise während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigten, musste bei acht Autofahrern Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht geahndet werden. Unter dem Strich stehen zwei Drogenfahrten, ein Verstoß wegen Mitführpflicht des Warndreiecks, zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie zwei Verstöße wegen fehlender oder mangelnder Kindersicherung.

/ph

