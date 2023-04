Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Auto beschädigt

Gaggenau, Ottenau (ots)

Am Freitag gegen 2:35 Uhr konnte eine Anwohnerin einen lauten Knall in der Haydnstraße vernehmen. Beim Nachschauen fand die ihren geparkten Toyota beschädigt an einer weiter entfernten Stelle stehen. Durch eine Polizeistreife wurde ein Kennzeichen an der ursprünglichen Abstellörtlichkeit des Wagens aufgefunden. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Anhand des verlorenen Kennzeichens konnte der Autofahrer später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Sein Skoda wies an der Fahrzeugfront erhebliche Beschädigungen auf. Beide Airbags hatten ausgelöst, der Mann blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro. Nun erwartet den mutmaßlichen Unfallverursacher eine Strafanzeige.

