Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet (05.03.2023)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Sonntagmorgen im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 8 Uhr auf der Straße Schulweg". Der Unbekannte streifte einen geparkten Audi A 4, der vor dem Haus Nummer 11 parkte. Der Unfallverursacher fuhr davon und hinterließ einen Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro am Heck des A 4. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell