POL-EL: Haselünne - 64-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Haren (ots) - Am Dienstagabend kam es in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 21.00 Uhr in Haren, in der Straße "Dankern" auf dem Parkplatz am Hundestrand zum Dankern See, zu einem Katalysatoren-Diebstahl. Eine bislang unbekannte Täterschaft trennte auf nicht näher bekannte Art und Weise den Katalysator an einem geparkten schwarzen Kia Sportage eines spazieren gehenden ...

