Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Katalysator abgetrennt und entwendet - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 21.00 Uhr in Haren, in der Straße "Dankern" auf dem Parkplatz am Hundestrand zum Dankern See, zu einem Katalysatoren-Diebstahl. Eine bislang unbekannte Täterschaft trennte auf nicht näher bekannte Art und Weise den Katalysator an einem geparkten schwarzen Kia Sportage eines spazieren gehenden Geschädigten heraus und entfernte sich damit unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen werden nun gesucht und gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Haren unter 05932/72100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell