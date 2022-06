Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Tödlicher Unfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn auf Weserstraße

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Auf der Weserstraße in Kassel ist es in Höhe der Ysenburgstraße gegen 10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn gekommen. Aktuell sind Rettungskräfte und Streifen der Kasseler Polizei an der Unfallstelle im Einsatz. Wie die eingesetzten Polizisten berichten, ist der Fußgänger infolge seiner schweren Verletzungen trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstorben. Zum Unfallhergang liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Die Unfallstelle ist derzeit voll gesperrt.

Wir berichten nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell