Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn Lkr. Rottweil) Unbekannter stiehlt hochwertiges Pedelec aus Wohnmobil (04.03.2023)

Eschbronn (ots)

Zum Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs ist es am frühen Samstagmorgen in Eschbronn-Mariazell gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte gegen 04.25 Uhr die Seitentüre eines in der Hofeinfahrt in der Hardter Str. abgestellten Wohnmobils auf und entwendete das darin befindliche Pedelec der Marke Haibike. Das 4600,- EUR teure Pedelec konnte noch am selben Tag durch den Besitzer am Ortseingang Mariazell durch einen verbauten GPS-Sender geortet und aufgefunden werden.

Das Polizeirevier Schramberg hat Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet und bittet unter der Telefonnummer 07422 27010 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell