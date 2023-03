Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz Lkr) Randalierer schlägt auf Fahrzeug ein (04.03.2023)

Konstanz (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Auto ist es am Samstag gegen 16.00 Uhr am Konstanzer Bahnhofplatz gekommen. Ein 29-Jähriger konnte dabei beobachtet werden, wie er mehrfach auf einen geparkten PKW mit Schweizer Zulassung einschlug, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR entstand. Im Anschluss stellte sich der 29-Jährige auf die Fahrbahn und hielt wahllos Fahrzeuge an.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 29-Jährige im Bereich der Dreifaltigkeitskirche in der Konstanzer Innenstadt durch Kräfte des Polizeireviers Konstanz gesichtet und vorläufig festgenommen werden.

Möglicherweise wurden noch weitere Fahrzeuge im Bereich Bahnhofplatz Konstanz beschädigt. Das Polizeirevier Konstanz bittet Zeugen oder weitere Geschädigte sich unter der Tel.-Nr. 07531 9952222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell