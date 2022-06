Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Neuss (ots)

Am Samstag (04.06.), gegen 17:20 Uhr, beabsichtigte ein 19-Jähriger, mit seinem Opel Corsa aus einer Ausfahrt auf die Further Straße einzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen - möglicherweise aufgrund einer durch parkende Autos erschwerten Sicht - einen 55-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Kawasaki die Further Straße in Richtung Gladbacher Straße befuhr.

Es kam in der Folge zu einer Kollision zwischen dem PKW und dem von links kommenden Motorrad. Der 55-Jährige kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat Neuss hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

