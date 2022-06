Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrunkener flüchtet mit Motorroller vor Polizei

Kaarst; Meerbusch (ots)

Eine Autofahrerin meldete am späten Sonntagabend (05.06.), gegen 21:45 Uhr, einen mutmaßlich betrunkenen Fahrzeugführer. Der Fahrer eines Motorrollers sollte in Schlangenlinien von Meerbusch in Richtung Kaarst fahren und dabei teilweise in den Gegenverkehr geraten.

Die Besatzungen mehrerer Streifenwagen entdeckten das Kleinkraftrad schließlich im Rahmen der Fahndung. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte über eine längere Wegstrecke und versuchte den Streifenwagen an der Giemesstraße über einen Gehweg zu entkommen. Dabei touchierte der Fahrer ein Verkehrsschild und kam zu Fall. Der umstürzende Roller schlitterte in einen als Fluchthindernis abgestellten Streifenwagen und beschädigte das Polizeiauto leicht. Der 25 Jahre alte Mann blieb unverletzt und versuchte noch erfolglos vor den Beamten zu Fuß zu flüchten.

Nach ersten Erkenntnissen stand der Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von über zwei Promille ergeben. Ihm wurde auf der Wache deshalb eine Blutprobe entnommen.

Da auch Manipulationen am Zündschloss des Motorrollers festgestellt wurden, besteht zudem der Verdacht, dass der bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getretenen Mann, das Zweirad gestohlen haben könnte.

Die weiteren Ermittlungen haben das Verkehrskommissariat und das Kriminalkommissariat 23 in Kaarst übernommen.

