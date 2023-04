Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Geschädigte gesucht

Neuried, Ichenheim (ots)

Die riskante Ausfahrt einer 17-Jährigen endete in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einer ganzen Palette an Strafanzeigen. Zeugen meldeten die unsichere Fahrerin kurz nach Mitternacht der Polizei, woraufhin sie durch Kräfte des Kriminaldauerdienstes im Kreuzungsbereich der L75 zur L118 einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Die junge Fahrerin beschleunigte daraufhin ihren Wagen, fuhr von Kürzel in Richtung Ichenheim und kam beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Blumenstraße von der Fahrbahn ab. Nachdem sie mit zwei Grundstücksmauern kollidierte, versuchte sie sich fußläufig der behördlichen Kontrolle zu entziehen. Sie konnte in der Folge vorläufig festgenommen werden. Sowohl die 17-Jährige, wie auch zwei weitere der insgesamt sechs Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Sie dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Geschädigten oder weiteren Zeugen, welche die Flucht der Jugendlichen beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-4200 entgegengenommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell