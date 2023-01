Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 46-Jähriger durch seinen 23-jährigen Neffen mit drei Messerstichen schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Gestern Abend gegen 23.42 Uhr kam es in Nordhorn in der Straße Grenzweg vermutlich zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Im weiteren Verlauf stach aus bisher unbekannten Gründen der 23-Jährige seinem 46-jährigen Onkel vermutlich mit einem Messer dreimal in den Oberkörper. Dabei wurde der 46-Jährige schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige flüchtete anschließend und konnte im Rahmen der Ermittlungen angetroffen und festgenommen werden. Die genauen Hintergründe zum Vorfall sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell