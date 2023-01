Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - unbewohntes Gebäude in Brand geraten

Haren (ots)

Gestern gegen 16.10 Uhr kam es in Haren in der Schwartenberger Straße zu einem Brand. Dabei haben bislang unbekannte Täter vermutlich mit Feuerwerkskörpern ein dort unbewohntes Wohnhaus in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Rütenbrock war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Das Gebäude brannte vollständig aus und konnte aufgrund von akuter Einsturzgefahr nicht mehr betreten werden. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell