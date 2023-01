POL-EL: Lingen - drei zum Teil schwer Verletzte bei Verkehrsunfall

Herzlake (ots) - Gestern Abend kurz nach 21.00 Uhr fuhr der 47-jährige Radfahrer auf der Straße Am Feldkamp aus Dohren kommend in Richtung Grafelder Straße. Dabei verlor er vermutlich aufgrund seines alkoholisierten Zustands die Kontrolle, kollidierte mit einem Blumenkübel und stürzte. Der 47-Jährige wurde daraufhin schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

