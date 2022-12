POL-EL: Herzlake - Radfahrer schwer gestürzt

Papenburg (ots) - Gestern gegen 21.52 Uhr setzten unbekannte Täter einen Altkleidercontainer in der Borkumer Straße in Brand. Die Feuerwehr wurde durch zwei aufmerksame Zeugen verständigt, welche den Brand schnell löschte. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Wie es zum Brand kam, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

