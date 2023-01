POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Einbruch gesucht

Nordhorn (ots) - Zwischen Freitag 19.55 Uhr und Samstag 7.50 Uhr kam es in Nordhorn in der Fennastraße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu zwei Containern, welche auf einem Firmengelände standen und entwendeten die dort gelagerten Feuerwerkskörper im Wert von etwa 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in ...

