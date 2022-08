Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: PKW-Fahrer fährt ungebremst in eine Mauer und verletzt sich dabei leicht

Ingelheim am Rhein (ots)

Am Dienstag, den 23.08.2022 gegen 19:00 Uhr befährt der 59-jährige Unfallverursacher aus Ingelheim mit seinem PKW die Mainzer Straße aus Richtung Wackernheim kommend in Fahrtrichtung Ingelheim. Im Einmündungsbereich Mainzer Straße/Steingasse wird dem 59-Jährigen schwarz vor Augen und er fährt ungebremst in die Mauer eines Anwesens in der Mainzer Straße. Dabei kollidiert der PKW zudem mit einem Verkehrsschild. Der Unfallverursacher erleidet durch den Aufprall eine blutende Wunde im Gesicht und an der rechten Hand. Am PKW und an der Mauer entsteht Sachschaden. Aufgrund des starken Aufpralls wird der 59-Jährige mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Untersuchung verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell