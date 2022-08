Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Kerb Gau-Algesheim, Streitigkeiten und Körperverletzungen

Gau-Algesheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 19.08.2022-20-08.2022, kommt auf der Kerb in Gau-Algesheim zu insgesamt drei Körperverletzungen.

Gegen 00.15h wird vom Rettungsdienst eine Schlägerei am Autoscooter auf dem Festplatz gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei wird ein 20jährige junger Mann aus Ockenheim bereits medizinische versorgt. Es wird berichtet, dass es zu verbale Streitigkeiten kam, die in Handgreiflichkeiten übergingen. Hierbei schlug ein 19jähriger Besucher aus Framersheim, dem hier Geschädigten mit der Faust in Gesicht. Die Platzwunde an der Lippe kann vor Ort ambulant behandelt werden. Der Beschuldigte wird ermittelt, da auch er die Rettungswache vor Ort aufsucht, um eine Prellung an seiner rechten Hand versorgen zu lassen.

Um 02.45h kommt es bei der Schließung des Festzeltes ebenfalls zu einer Körperverletzung. Ein 18jähriger Angehöriger des Kerbejahrgangs wird unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, als er den Gast gebeten hat, das Festzelt doch bitte zu verlassen. Im Rahmen der Fahndung kann am Gau-Algesheimer Bahnhof ein weiterer Geschädigte festgestellt werden. Der 20jährige Ingelheimer gibt an, dass er von dem ihm bekannten Beschuldigten ebenfalls körperlich angegriffen wurde. Er hätte eine "Kopfnuss" bekomme und nun Schmerzen an Stirn und Nase.

Der 27jährige Tatverdächtigte wird in Folge in der Mainzer Straße von der Polizei kontrolliert. Nach entsprechender Belehrung bezüglich der Tatvorwürfe zeigt der Beschuldigte ein provokantes und wütendes Auftreten gegenüber den Polizeibeamten. Da er während der polizeilichen Maßnahme mit seinem Handy videografiert, wird das Mobiltelefon in Folge beschlagnahmt, da hier ebenfalls der Verdacht einer Straftat begründet wird.

Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20.08.2022-21.08.2022, muss die Polizei Strafanzeigen in Gau-Algesheim aufnehmen.

Um 00:40h werden im Rahmen einer Fußstreife die eingesetzten Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe des Festplatzes auf eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen aufmerksam gemacht. Bei Eintreffen der Polizei ist die Lage ruhig und die Personen können kontrolliert werden. Ein 18jähriger Ingelheimer gibt hierbei an, dass er auf dem Fußweg am Welzbach von einem ebenfalls 18jährigen Ingelheimer an die Schulter getreten wurde. Als er in Folge zu Boden fiel, trat der Täter ihm dann noch einmal in den Rücken. Ein zweiter Geschädigte bestätigt diese Angaben und zeigt ebenfalls an, dass der Beschuldigte auch ihn angegriffen hat, in dem er ihm mit der Faust auf die rechte Wange schlug. Der Tatverdächtige schildert nach entsprechender Belehrung einen anderen Tatablauf, wobei er der Geschädigte einer Körperverletzung sei. Ihm sei am Welzbach eine unbekannte Person in den Rücken gesprungen. Er hätte hier den Angriff lediglich abgewehrt. Da alle beteiligten Personen deutlich unter Alkoholeinfluss stehen, muss der genaue Tatablauf im Nachgang ermittelt werden. Alle anwesenden Personen erhalten für die Nacht einen Platzverweis für das Gelände der Kerb.

