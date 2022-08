POL-PIING: Gau-Algesheim: Kradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ingelheim (ots) - In den frühen Morgenstunden am Sonntag kam es zu einem versuchten Einbruch in einem Bürogebäude in der Binger Straße in Ingelheim am Rhein. Drei unbekannte Täter machten sich gegen 03:40 Uhr an der Hauseingangstür zu schaffen. Durch eine zufällig vorbeilaufende Passantin wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und flohen. Im Rahmen der Fahndung konnten mehrere Personen ...

