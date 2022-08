Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Versuchter Einbruch in Bürokomplex

Ingelheim (ots)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag kam es zu einem versuchten Einbruch in einem Bürogebäude in der Binger Straße in Ingelheim am Rhein. Drei unbekannte Täter machten sich gegen 03:40 Uhr an der Hauseingangstür zu schaffen. Durch eine zufällig vorbeilaufende Passantin wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und flohen. Im Rahmen der Fahndung konnten mehrere Personen kontrolliert und potentielle Tatmittel sichergestellt werden. Ob hier ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

