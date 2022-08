POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ober - Hilbersheim Zeugen gesucht!

Ingelheim-Süd (ots) - In der Nacht von Freitag, 05.08. auf Samstag, 06.08. werden in Ober-Ingelheim in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses zwei PKW aufgebrochen. Aus einem der PKW wird ein hochwertiges Triathlonfahrrad entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise ...

