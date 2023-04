Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallflucht mit Folgen

Offenburg (ots)

Ein 19-jähriger Fahrer eines Renault war am Sonntagabend von der Otto-Hahn-Straße kommend auf die Kehler Straße aufgefahren. Hier soll es kurz vor 21 Uhr zum Unfall mit einem BMW-Lenker gekommen sein. Direkt nach dem Malheur ergriff der Heranwachsende die Flucht in Richtung Weier und über die B28 durch mehrere Dörfer auf die A5 Richtung Lahr. Nachdem er die Autobahn in Offenburg wieder verließ und in Richtung Schutterwald steuerte, kollidierte er mit einem Bordstein und konnte schließlich vorläufig festgenommen werden. Eine im Renault befindliche 18-Jährige wurde verletzt. Der 19-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus war der Pkw weder versichert, noch zugelassen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell